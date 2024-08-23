Четверо пострадавших при захвате заложников в ИК-19 госпитализированы

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Четверо пострадавших в результате захвата заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области доставлены в Суровикинскую ЦРБ. Об этом ТАСС рассказали врачи данного медучреждения.

"Работает санавиация", – уточнили больнице.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил информацию о госпитализации четверых сотрудников УФСИН. В связи с произошедшим в готовность были приведены силы санавиации и опорные больницы Волгограда. По его словам, сил и средств для оказания помощи пострадавшим хватает.

Бочаров добавил, что в регионе для координации работы по освобождению заложников был создан оперштаб. Сейчас, как он утверждает, сотрудники полиции и силовые органы проводят оперативные мероприятия.

"Угрозы гражданскому населению нет. Каждый находящийся на нашей территории человек обязан уважать и соблюдать законы России. Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь. Убедительно прошу всех доверять только официальным источникам информации", – подытожил Бочаров, чьи слова передает телеграм-канал администрации Волгоградской области.

Осужденные, отбывающие наказание в колонии № 19 в Волгоградской области, захватили заложников днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. По данным оперативных служб, нападение подготовили не менее трех заключенных.

В результате произошедшего один сотрудник ФСИН был убит. Сейчас организованы мероприятия по освобождению заложников.

Группа центрального аппарата ФСИН уже выехала в ИК-19 для проведения проверки. Следователи завели уголовное дело по статьям "Захват заложника" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья".

