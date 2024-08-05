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05 августа, 10:42

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РИА Новости: уволен врио начальника ростовского СИЗО-1

Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне произошел захват заложников

Фото: 123RF/askoldsb

ГУ ФСИН России по Ростовской области расторгло контракт с врио начальника СИЗО-1 Романом Заболотневым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

В середине июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел захват заложников заключенными. Полиция оцепила несколько кварталов вокруг здания. В результате заложников удалось освободить, они не пострадали. В ходе штурма правоохранители ликвидировали злоумышленников. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Глава ростовского ГУ ФСИН и его первый заместитель подали в отставку после произошедшего. Еще четверо были уволены, а 16 привлечены к дисциплинарной ответственности.

Новости регионов: заложников ростовского СИЗО освободили

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