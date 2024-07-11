Захватчик заложников в СИЗО Ростова признал вину в подготовке теракта в Кисловодске

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Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев признал вину по уголовному делу о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края в 2021 году, сообщает РИА Новости.

Камнев принимал участие в заседании Южного окружного военного суда в четверг, 11 июля, по видеосвязи из СИЗО-2 Таганрога. Он утвердительно ответил на вопрос о том, признает ли свою вину в полном объеме.

Представители правоохранительных органов региона рассказали агентству, что в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке запрещенного на территории России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра". В марте следующего года он и его гражданская жена намеревались взорвать здание ОМВД по Кисловодску. По данным следствия, для этого они создали два самодельных взрывных устройства, но им не удалось совершить преступление, поскольку силовики успели их задержать. Кроме того, следователи выяснили, что Камнев перевел 1 тысячу рублей члену запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", которая действует на территории Сирии и Ирака.

Адвокат Камнева Михаил Минаков рассказал, что его подзащитного выписали из Межобластной туберкулезной больницы № 19 ГУФСИН по Ростовской области, в которую он попал после штурма СИЗО в Ростове-на-Дону. Его перевели на амбулаторное лечение, в настоящий момент он содержится в изоляторе в СИЗО-2 в Таганроге, уточнил правозащитник.

Юрист также рассказал, что Камнев принял участие в проверке показаний на месте. Суть данного мероприятия заключается в том, что допрошенного фигуранта уголовного дела привозят на место преступления, где он воспроизводит обстановку и обстоятельства происшествия, а также указывает следователям на предметы, документы и прочие улики, которые имеют значение для расследования.

К настоящему моменту участник захвата заложников начал давать показания, уточняет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заключенные захватили сотрудников ФСИН в заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону в середине июня 2024 года. Спустя некоторое время в районе СИЗО прозвучали выстрелы. Заложников удалось освободить, никто из них не пострадал.

В ходе штурма правоохранители ликвидировали преступников, но один из них, Камнев, выжил. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника".

