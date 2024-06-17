Запрещенные предметы изъяли в СИЗО Ростова после захвата заложников

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Несколько запрещенных предметов изъяли в СИЗО в Ростове-на-Дону, где 16 июня заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. Правоохранители обнаружили их в ходе обыска, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

По данным правоохранителей, сотрудники СИЗО, которые были взяты в заложники, в настоящий момент находятся в удовлетворительном состоянии. При этом одному из них потребовалась разовая медицинская помощь. Второй пострадавший получил несерьезные травмы, ему оказали помощь амбулаторно.

О захвате заложников заключенными стало известно утром в воскресенье, 16 июня. К СИЗО в кратчайшие сроки были приставлены правоохранители, которые оцепили несколько кварталов, окружавших здание.

Спустя некоторое время в районе СИЗО прозвучали выстрелы. Заложников удалось освободить. Никто из них не пострадал. При этом в ходе штурма правоохранители ликвидировали преступников. В связи со случившимся было заведено уголовное дело по статье "Захват заложника".

Некоторые СМИ сообщали, что к захвату могли иметь отношение силы извне, а сам план тщательно разрабатывался на протяжении нескольких месяцев.

Чуть позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о первоначальных результатах расследования захвата заложников в ростовском СИЗО. Сотрудники ведомства продолжат проверку и установят все обстоятельства произошедшего.