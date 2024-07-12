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Глава ростовского ГУ ФСИН и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО. Еще четверо уволены, 16 привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает ФСИН России на сайте.

Комиссия ФСИН РФ завершила служебную проверку в связи с инцидентом в СИЗО-1 в Ростовской области. Материалы по выявленным нарушениям направлены в СК и Генпрокуратуру России для дачи правовой оценки. Также для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН России по региону направлена группа наиболее опытных сотрудников ведомства.

О захвате заложников заключенными стало известно утром 16 июня. К СИЗО были приставлены правоохранители, которые оцепили несколько кварталов, окружавших здание.

Спустя время в районе СИЗО прозвучали выстрелы. Заложников удалось освободить, из них никто не пострадал. Во время штурма правоохранители ликвидировали злоумышленников. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника".

Один из фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО Даниил Камнев ранее признал вину в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края в 2021 году. А в июле суд в Ростове-на-Дону арестовал другого фигуранта дела – Малика Гандалоева. Он будет находиться под стражей до 15 августа этого года.