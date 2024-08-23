В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после захвата заложников в ИК-19

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Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области, заявил СК РФ в телеграм-канале.

Дело расследуется по статьям "Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья".

По данным СК, сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что минимум трое заключенных захватили помещение в ИК-19 в Волгоградской области и напали на сотрудников ФСИН. Группа центрального аппарата ФСИН уже выехала в колонию № 19 для проведения проверки.

Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников днем 23 августа. Инцидент произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

В результате нападения один сотрудник ФСИН был убит. Есть и другие сотрудники ФСИН, которые пострадали.

По данным пресс-бюро ФСИН РФ, сейчас организованы мероприятия по освобождению заложников.