Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, передает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, есть пострадавшие, их число уточняется. Колония находится в городе Суровикино. Лимит наполнения учреждения составляет 1 229 человек.

Ранее трое осужденных пытались взять в заложники сотрудников исправительной колонии № 12 в городе Енакиево в ДНР. Заключенные блокировали сотрудников исправительной колонии и не давали им осуществлять их должностные обязанности.

По данным ФСИН, противоправная деятельность злоумышленников была пресечена. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас колония работает в штатном режиме.