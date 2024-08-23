23 августа, 13:27Происшествия
Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, передает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.
Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, есть пострадавшие, их число уточняется. Колония находится в городе Суровикино. Лимит наполнения учреждения составляет 1 229 человек.
Ранее трое осужденных пытались взять в заложники сотрудников исправительной колонии № 12 в городе Енакиево в ДНР. Заключенные блокировали сотрудников исправительной колонии и не давали им осуществлять их должностные обязанности.
По данным ФСИН, противоправная деятельность злоумышленников была пресечена. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас колония работает в штатном режиме.