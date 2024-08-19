Осужденные в ДНР заблокировали сотрудников колонии

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Трое осужденных пытались взять в заложники сотрудников исправительной колонии № 12 в городе Енакиево в ДНР. Об этом РИА Новости заявили в пресс-бюро ФСИН РФ.

Инцидент произошел 19 августа. Тогда заключенные блокировали сотрудников исправительной колонии и не давали им осуществлять их должностные обязанности. Однако, по информации ведомства, противоправная деятельность осужденных была пресечена. Никто не пострадал. Учреждение работает в штатном режиме.

Аналогичный случай произошел в середине июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Тогда заключенные захватили заложников. В вязи с этим силовики оцепили вокруг здания близлежашие кварталы. В результате заложников удалось освободить, они не пострадали. В ходе штурма правоохранители ликвидировали злоумышленников. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Глава ростовского ГУ ФСИН и его первый заместитель подали в отставку после произошедшего. Еще четверо были уволены, а 16 привлечены к дисциплинарной ответственности.

