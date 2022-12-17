Фото: Москва 24/Александр Авилов

Спецназ России предотвратил массовый побег женщин-заключенных из колонии в Мариуполе, которую бросили власти Киева. Об этом рассказал старший инспектор приазовской колонии номер 107.

"В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег, группа осужденных человек 8-12, и как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил", – приводят слова сотрудника колонии РИА Новости.

Он уточняет, что во время боевых действий в городе, из колонии смогли сбежать 29 заключенных. Инспектор заявил, что было время, когда всего в колонии оставалось четверо работников, а осужденные выходили через дырки в заборе. По его словам, ситуация нормализовалась только после того, как российские силы установили контроль в городе.

Ранее командир разведывательной группы специального назначения рассказал, как российская артиллерия нанесла удар по позициям украинских военных, выдавших себя использованием фонарей. Он уточнил, что это произошло в лесопосадке на купянском направлении.

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