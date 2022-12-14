Украинские военные попали под обстрел, выдав себя светом фонариков

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Российская артиллерия нанесла удар по позициям украинских военных, выдавших себя использованием фонарей в ночное время суток на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира разведывательной группы специального назначения.

По его словам, российские разведчики постоянно наблюдают за противником в любых погодных условиях, передавая координаты артиллеристам в случае обнаружения украинских позиций. Он пояснил, что иногда украинские военные "наглеют" и включают фонари в ночное время.

"Сегодня утром наши "друзья" по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз", – заявил военный.

Он уточнил, что российские военные нанесли удар по противнику из автоматических станковых гранатометов, вследствие чего подразделения ВСУ понесли потери.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация уничтожила пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства Германии в Запорожской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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