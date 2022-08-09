Попытка побега осужденного произошла в московской "Бутырке" – СМИ

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Осужденный за разбой мужчина под видом рабочего предпринял попытку побега из столичного следственного изолятора № 2 "Бутырка", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По поступившей информации, осужденного в составе группы из семи заключенных доставили из Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского в "Бутырку". В пункте осмотра осужденный под видом рабочего присоединился к группе ремонтников, покидающих здание, и попытался покинуть территорию СИЗО", – отметил собеседник агентства.

По его словам, мужчину задержали на контрольно-пропускном пункте. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что сужденный сбежал из колонии-поселения в пермском поселке Красный Берег.

Осужденный был трудоустроен рабочим по обслуживанию и ремонту зданий. В колонию-поселение из колонии строгого режима он был переведен согласно соответствующему решению суда.