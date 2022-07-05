Заключенный совершил побег из мест лишения свободы в Пермском крае

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Осужденный сбежал из колонии-поселения в пермском поселке Красный Берег, сообщает РИА Новости.

"4 июля в 06:30 (04:30 по московскому времени) на выводном объекте в поселке Красный Берег выявлено отсутствие осужденного, который отбывает наказание в колонии-поселении", – рассказали в пресс-службе пермского управления ФСИН.

Осужденный был трудоустроен рабочим по обслуживанию и ремонту зданий. В колонию-поселение из колонии строгого режима он был переведен согласно соответствующему решению суда.

В настоящий момент ведется розыск сбежавшего заключенного, пока его местоположение не установлено.

В декабре в Ростовской области РФ задержали 33-летнего осужденного, который сбежал из психиатрической больницы подмосковного Чехова. В учреждении он проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления.