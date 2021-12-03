Из самарской колонии строгого режима сбежал заключенный

10:40
Фото: vk.com/police163
Заключенный сбежал из исправительной колонии строгого режима в Самарской области, сообщает News.ru.
Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о халатности. Виновным в произошедшем может грозить уголовная ответственность.
Также проверку организовала прокуратура региона. На место происшествия прибыл заместитель прокурора области Алексей Павлов.
По данным регионального УФСИН, из колонии № 6 сбежал осужденный Радик Гайфутдинов, отбывавший наказание по статье "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Мужчину приговорили к лишению свободы на 5 лет и 10 месяцев. Ранее он уже был судим за дезертирство и кражу. Также ему вменялись разбой, незаконный оборот оружия и нанесение тяжких телесных повреждений.
Накануне сообщалось, что из психиатрической больницы подмосковного Чехова сбежал мужчина, совершивший убийство. Разыскивается гражданин России Кутузов Александр Владимирович 1988 года рождения.
Названы приметы сбежавшего: среднее телосложение, рост 170 сантиметров, оттопыренные уши, широкий нос и пухлая нижняя губа. Также у мужчины в районе шеи есть шрам, на лице прослеживается угревая сыпь, а на пальцах левой руки набита тату – волк.
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