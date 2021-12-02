Из психбольницы подмосковного Чехова сбежал осужденный за убийство

14:54
Фото: МВД России
Из психиатрической больницы подмосковного Чехова сбежал мужчина, совершивший убийство. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.
"Разыскивается гражданин России Кутузов Александр Владимирович 1988 года рождения, который 4 ноября текущего года совершил побег из психиатрической клинической больницы, расположенной в Чехове, где проходил принудительное лечение по постановлению суда за совершение особо тяжкого преступления", – говорится в сообщении.
В ведомстве привели приметы сбежавшего: среднее телосложение, рост 170 сантиметров, оттопыренные уши, широкий нос и пухлая нижняя губа. Также у мужчины в районе шеи есть шрам, на лице прослеживается угревая сыпь, а на пальцах левой руки набита тату – волк.
Ранее из психиатрической больницы в Чеховском районе Московской области сбежал осужденный за убийство. По предварительной информации, мужчина сбежал после конфликта с охраной.
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