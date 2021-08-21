Задержаны все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Babr Mash"

Сотрудники полиции задержали в Бурятии всех семерых преступников, которые совершили побег из республиканского психоневрологического диспансера в Заиграевском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство республики.

"Все беглецы задержаны", – говорится в сообщении.

В субботу, 21 августа, из республиканского психдиспансера в Заиграевском районе, где принудительно лечат осужденных, сбежали семь человек. При побеге они ранили санитара.

К поимке сбежавших привлекались бойцы СОБРа и ОМОНа. Для координации действий на место выезжало руководство МВД региона.