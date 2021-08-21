Глава Заиграевского района Бурятии уточнил количество сбежавших из психбольницы

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Глава Заиграевского района Бурятии Александр Бурлаков сообщил, что из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь сбежали семеро заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

"Известно о семи сбежавших", – сказал Бурлаков.

Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщал о пяти сбежавших. По его словам, они совершили побег из республиканского психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные.

Цыденов призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.

Также сообщалось, что на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД региона.

