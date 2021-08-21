Пятеро осужденных сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии

Фото: depositphotos/Camomile0505

В Бурятии пятеро осужденных, проходящих принудительное лечение в психоневрологическом диспансере в Бурятии, сбежали из медучреждения. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в Facebook.

"Произошел побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. Предварительно, сбежало пять человек, но пока информация уточняется", – говорится в сообщении.

Цыденов призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.

Как уточняется, на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД региона.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек, которые, применив, предположительно, гаечный ключ, открутили замки дверей. В их числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.

