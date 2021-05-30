В Анапе задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Адыгее

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В Анапе полицейские задержала осужденного, который сбежал из колонии-поселения в Адыгее. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

"Сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Анапа задержали на одной из улиц города-курорта беглого осужденного, ранее сбежавшего из колонии-поселения, расположенной на территории республики Адыгея", – говорится в сообщении.

Правоохранители выявили беглеца по внешним признакам, которые были указаны в ориентировке на розыск.

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