В ОНК поддержали идею ФСИН о рабочих местах для заключенных

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Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина одобрила идею ФСИН о создании рабочих мест для заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

"Инициативу поддерживаем, она имеет важное значение для пребывающих в местах лишения свободы. Это предложение ни в коем случае нельзя сравнивать с ГУЛАГом, как это иногда делают. Сейчас есть возможность создать нормальные условия труда для осужденных граждан. За этим будет следить ФСИН", – прокомментировала Дружинина.

Она добавила, что в ОНК также будут настаивать на создании системы, которая позволила бы контролировать условия труда заключенных.

"Большинство людей, которые осуждены за ненасильственные преступления, а также преступления небольшой и средней тяжести достаточно дисциплинированны и хотят устроиться на работу, за которую им будут платить зарплату. Кроме этого, из полученных средств они могут начать выплачивать штрафы или суммы исков, если такое предусмотрено их приговором. Также трудовая деятельность позволит им получить хорошие характеристики ФСИН, что будет учтено судом при подаче ими ходатайство об УДО", – добавила правозащитник.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов.

После этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался в поддержку предложения главы ФСИН.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля еще нет конкретной позиции по данному предложению. Он отметил, что инициативу нужно обсудить и проанализировать.

