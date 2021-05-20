В ГД прокомментировали идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Предложение об активном использовании заключенных вместо трудовых мигрантов прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, сообщает RT.
Он считает, что нужно дать возможность отбывающим наказание работать и получать за это достойное вознаграждение, а не символичное.
"Они смогут демонстрировать, что встали на путь исправления, и иметь возможность условно-досрочно освободиться. То есть с этой точки зрения я, конечно, поддерживаю позицию руководителя ФСИН", – отметил Гутенев.
Он также отметил, что бизнесу необходимо вкладываться в современные технологии и высокотехнологичные рабочие места. Но Гутенев полагает, что привлечение мигрантов и заключенных лишит мотивации бизнес внедрять современные технологии.
Он заявил, что следовало бы продолжать развитие самодостаточных и самоокупаемых производств в системе ФСИН.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов.
Он напомнил, что недавно Владимир Путин встречался с руководителями Узбекистана и Таджикистана. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для объектов, где есть нехватка рабочей силы. Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, заключенным предоставят новые достойные условия.
Трудовые мигранты в России могут продлить разрешение на работу до 15 июня
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