В ГД прокомментировали идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов

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Предложение об активном использовании заключенных вместо трудовых мигрантов прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, сообщает RT.

Он считает, что нужно дать возможность отбывающим наказание работать и получать за это достойное вознаграждение, а не символичное.

"Они смогут демонстрировать, что встали на путь исправления, и иметь возможность условно-досрочно освободиться. То есть с этой точки зрения я, конечно, поддерживаю позицию руководителя ФСИН", – отметил Гутенев.

Он также отметил, что бизнесу необходимо вкладываться в современные технологии и высокотехнологичные рабочие места. Но Гутенев полагает, что привлечение мигрантов и заключенных лишит мотивации бизнес внедрять современные технологии.

Он заявил, что следовало бы продолжать развитие самодостаточных и самоокупаемых производств в системе ФСИН.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов.

Он напомнил, что недавно Владимир Путин встречался с руководителями Узбекистана и Таджикистана. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для объектов, где есть нехватка рабочей силы. Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, заключенным предоставят новые достойные условия.