Эксперт объяснил большой поток мигрантов в Путилкове

В подмосковном Путилкове выстраиваются очереди из мигрантов. Президент федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал, что в настоящее время ведется большая информационная кампания, чтобы все легализовались до 15 июня.

По его словам, большая толпа у миграционного центра возникает из-за того, что все иностранцы приходят именно утром.

15 июня истекает срок действия указа, по которому из-за пандемии нелегалов нельзя высылать из страны. Так, нелегалам придется либо привести документы в порядок, либо уехать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.