"Доктор 24": эндометриоз

Эндометриоз – чаще всего этот диагноз ставят девушкам до 30 лет. Что нужно знать об эндометриозе?

Правда ли, что он может привести к бесплодию и раку? Как его вовремя распознать и как от него защититься? Об этом – в программе "Доктор 24".