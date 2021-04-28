Юрист назвал необычные штрафы для дачников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин назвал необычные штрафы для дачников в ходе поездки на свой приусадебный участок.

В частности, их могут заставить заплатить за неправильную перевозку животного, сообщает агентство "Прайм". Согласно ПДД, транспортировка животных приравнивается к перевозке грузов, а это может создавать препятствия водителю, ограничивая обзор и удобство управления.

В лучшем случае владелец автомобиля отделается предупреждением, однако ему могут выписать и штраф в размере 500 рублей. Также наказание могут выписать за жестокое обращение с животными, если оставить питомца в закрытой машине на парковке. За это грозит штраф в размере 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

На 500 рублей могут оштрафовать за перевозку негабаритных стройматериалов. На 3–4,5 тысячи рублей – за стоянку в водоохранной зоне. За выброс мусора могут наказать штрафом в размере 2 тысяч рублей, а за нарушение правил проезда железнодорожных переездов – до 5 тысяч рублей.

Ранее в Союзе садоводов России рассказали, что можно посадить на даче в апреле. Почву перед посевом семян на рассаду лучше обработать медным купоросом. Особенно это касается томатов и огурцов.

Для этого достаточно одной столовой ложки на ведро воды. Медь защитит рассаду от вредоносных грибов, из-за которых растение может заболеть.