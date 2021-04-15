В Союзе садоводов России рассказали, что можно посадить на даче в апреле

В середине апреля жителей центра Европейской России порадовало по-настоящему летнее тепло. Пока распогодилось, многие москвичи стараются провести свободное время на своих дачных участках. Разбираемся, что можно посадить на грядках уже сейчас и как правильно выбирать семена.



Как подготовить почву?

Обычно землю на даче к весне начинают готовить уже осенью. Убирают предыдущие посадки, раскидывают навоз, вносят минеральные удобрения. Кто поступил так, весной может просто перекопать грядки и начать работать, рассказала ведущий научный сотрудник отдела селекции и семеноводства ВНИИО – филиала ФГБНУ "Федеральный научный центр овощеводства" Татьяна Терешонкова.

"Если вы тогда этого не сделали, необходимо провести эту работу сейчас. Почву нужно почистить, прогрести. Если не вносили удобрения, внесите азофоску. Это основное удобрение, без него ничего расти не будет. Строго следуйте инструкции, которая есть на пакетах", – советует собеседница Москвы 24.

Перед посадкой также желательно определить кислотность почвы, говорит она. Это можно сделать с помощью специальных индикаторов. Исходя из уровня кислотности, следует обработать землю необходимым количеством доломитовой муки, продолжает Терешонкова.





Татьяна Терешонкова ведущий научный сотрудник отдела селекции и семеноводства ВНИИО – филиала ФГБНУ "Федеральный научный центр овощеводства" Если почва очень кислая, будут страдать огурцы, морковь, свекла. Овощи любят более или менее нейтральную почву. Поэтому все действия должны быть направлены на то, чтобы свести кислую почву к нейтральной.

"Также важно каждый год не выращивать на одних и тех же грядках одни и те же культуры. Должен быть оборот. То есть лучше не высаживать, например, томат там, где он рос в прошлый раз. Советую пасленовые культуры сажать туда, где росли, например, огурец, свекла, морковь, лук", – рекомендует Терешонкова.

Это связано с усталостью почвы и накоплением в ней патогенов, вредных для росшей там культуры, предупреждает эксперт. Посадив овощ на это же место, дачники рискуют получить вялые растения.

Кроме того, почву перед посевом семян на рассаду лучше обработать медным купоросом. Особенно это касается томатов и огурцов. Для этого достаточно одной столовой ложки на ведро воды. Медь защитит рассаду от вредоносных грибов, из-за которых растение может заболеть, уточнила Терешонкова.



Что в грунт, а что в рассаду?

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала Москве 24, что некоторые овощи можно спокойно высаживать в открытый грунт уже сейчас.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России В апреле в открытый грунт уже можно сажать редис, морковь, горох, любую зелень. Причем редис – прямо сейчас, а вот тот же горох и зелень – через неделю.

"У этих культур всходы выдерживают заморозки до минус 5 градусов. Земля сейчас еще может быть холодной, а эти культуры холодолюбивые", – отметила Воронова.

После посадки первый урожай редиса на огороде появится уже примерно через месяц, говорит собеседница Москвы 24, а тех же салата или шпината – и вовсе через пару недель.

Сейчас самое время для подготовки рассады многих культур, объясняют эксперты.





Татьяна Терешонкова ведущий научный сотрудник отдела селекции и семеноводства ВНИИО – филиала ФГБНУ "Федеральный научный центр овощеводства" Еще не поздно посеять на рассаду томат. Немного опоздали, но еще можно посеять на рассаду перец. А высаживать это на грядке мы будем уже в конце мая.

"А вот огурец лучше посеять на рассаду в начале или середине мая. Если сделать это сейчас, он перерастет. И тогда растения могут пострадать при перевозке и пересадке", – отметила Терешонкова.

На рассаду сейчас также можно сеять капусту, продолжает Ольга Воронова. Однако ее нужно высаживать не дома, а в теплице. Для рассады капусты самая оптимальная температура колеблется от нуля до плюс 3 градусов, говорит эксперт.

"Еще сейчас надо сеять на рассаду арбузы и дыни. Причем обязательно сделать это дома. Они любят температуру до плюс 30 градусов, в холоде они просто не взойдут. Высаживать их придется в теплице, так как у нас нет такого тепла, чтобы они выросли сладкими на открытом воздухе", – рассказала Воронова.

Если заготовить рассаду арбузов и дынь в середине апреля, то посадить их в теплице можно будет уже в конце мая – начале июня, добавила эксперт.



Как подобрать и подготовить семена?

При покупке семян важно ориентироваться на опыт использования той или иной фирмы, указывает Терешонкова. Если вы доверяете определенному производителю, то лучше с него не переключаться, считает собеседница Москвы 24.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Если вы покупаете семена от крупных фирм, то, как правило, ничего с ними уже делать не надо. Они прошли все этапы предпосевной обработки и полностью готовы к посеву.

При выборе семян эксперт Союза садоводов России советует смотреть не только на срок годности.

"В среднем обычные семена хранятся 5 лет. Но есть и те, где этот срок составляет 10 лет. Поэтому, если вы знаете год урожая, точно не ошибетесь в выборе хороших семян", – обращает внимание Воронова.

По ее словам, хороший производитель всегда наносит информацию о годе урожая семян на упаковку. Сопоставив это со сроком хранения семян, можно быть практически уверенным в их хорошем качестве, резюмировала эксперт.