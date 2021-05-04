Москвичей предупредили о дождях до конца недели

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве до конца недели ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до 17 градусов тепла. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"До конца этой недели погода в столичном регионе останется неустойчивой. Через регион пройдут два циклона: один в четверг, другой – в субботу, и, соответственно, практически каждый день будут кратковременные дожди, а в четверг и в субботу их будет больше", – сказал Леус.

Специалист рассказал, что в ночь на среду ожидаются кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в Москве составит плюс 2–4 градуса, в Подмосковье – от 0 до плюс 5.

В среду днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. В столице ожидается плюс 13–15 градусов, 11–16 градусов тепла – в Московской области.

"В четверг мы будем находиться в теплом секторе циклона: облачная с прояснениями погода, днем местами небольшие дожди, плюс 17–19 – в столице, 15–20 – в Подмосковье. Также ожидается сильный юго-западный ветер порывистый – 6–11 метров в секунду", – рассказал Леус.

По его словам, в пятницу холодный атмосферный фронт пройдет по территории столичного региона. В Москве в этот день будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в городе составит 14–16 градусов, в области – плюс 12–17. В субботу временами будут идти дожди, в дневные часы воздух прогреется до плюс 12–14 в столице, в Московской области – до плюс 10–15.

Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за ветра до 5 мая. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. В местах скоплений воды дежурят бригады специалистов и техника городских служб.

Апрель 2021 года в столице стал третьим по количеству осадков за 70 лет метеонаблюдений. Первое место в топе самых дождливых месяцев сохраняет апрель 1888 года с осадками до 98,8 миллиметра. На втором и третьем – 1986 и 1903 годы.

