Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице 9 мая столбики термометров могут подняться до 22 градусов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Он отметил, что 7 и 8 мая температура воздуха будет близка к норме и может достигнуть 17 градусов тепла. А в воскресенье, 9 мая, днем ожидается + 20...22 градусов.

Ранее сообщалось, что до пятницы, 7 мая, жителей столицы ждет дождливая погода, а облачно в городе будет до конца недели. Уточняется, что во вторник в дневное время столбик термометра опустится до 7-9 градусов выше нуля, ночью будет от 6 до 8 градусов тепла.