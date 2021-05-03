Москвичей предупредили о сильном ветре до 5 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за ветра до 5 мая.

Как говорится сайте Гидрометцентра, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Из-за непогоды в режим повышенной готовности перевели городские службы.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. В местах скоплений воды дежурят бригады специалистов и техника городских служб.

Сильные осадки ожидаются в Москве в ночь со 2 на 3 мая. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, дождь начнется вечером воскресенья, а позже перерастет в ливень.