Какие улицы и станции метро будут недоступны с 1 по 10 мая

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Москва 24

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Общество

00:25

Москвичей предупредили о сильном ветре до 5 мая

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за ветра до 5 мая.

Как говорится сайте Гидрометцентра, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Из-за непогоды в режим повышенной готовности перевели городские службы.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. В местах скоплений воды дежурят бригады специалистов и техника городских служб.

Сильные осадки ожидаются в Москве в ночь со 2 на 3 мая. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, дождь начнется вечером воскресенья, а позже перерастет в ливень.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

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