Москвичей предупредили о ливне в ночь на 3 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильные осадки ожидаются в Москве в ночь со 2 на 3 мая. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам специалиста, на столицу выпадет порядка 44% месячной нормы осадков. Дождь начнется вечером воскресенья, а позже перерастет в ливень.

"Понятно, что основные дожди будут идти после полуночи и до утра будет лить как из ведра. Двадцать два миллиметра – это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц", – подчеркнул Тишковец.

Синоптик также предостерег о возможных грозах на юге Подмосковья.

В воскресенье, 2 мая, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха составит до 15 градусов тепла.