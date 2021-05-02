Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 2 мая, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода и до 15 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в Москве достигнет 13-15 градусов тепла, по области до плюс 15 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона об аномальных осадках в майские праздники. В первые дни мая в столице будет холодно, ветрено и очень дождливо, а 3 мая выпадет рекордное количество осадков.

