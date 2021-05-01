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Общество

18:28

Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре 2–4 мая

общество погода

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве 2–4 мая ожидаются сильные дожди и штормовой ветер порывами до 18 метров в секунду, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр РФ.

"Ветер, порывы 15–18 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В Москве желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать с 15:00 2 мая до 15:00 4 мая, в Подмосковье – с 13:00 2 мая до 13:00 4 мая.

Уточняется, что желтый уровень опасности из-за ожидаемых сильных дождей будет действовать в Москве и Московской области с 21:00 2 мая до 9:00 3 мая.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона об аномальных осадках в майские праздники. В первые дни мая в столице будет холодно, ветрено и очень дождливо, а 3 мая выпадет рекордное количество осадков.

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