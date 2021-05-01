Апрель-2021 в Москве стал третьим по количеству осадков за последние 70 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Апрель 2021 года в столице стал третьим по количеству осадков за 70 лет метеонаблюдений. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, в ходе ливня, который начался в Москве 30 апреля, в городе местами выпало до 5 миллиметров осадков, при 2 миллиметрах на ВДНХ.

"Но и этого количества оказалось достаточно, чтобы апрель 2021 года в Москве встал на третье место по осадкам за последние 70 лет. На ВДНХ месячное количество осадков достигло 89,5 миллиметра, что составило 203% от месячной нормы на этой станции", – уточнили синоптики.

Первое место в топе самых дождливых месяцев сохраняет апрель 1888 года с осадками до 98,8 миллиметра. На втором и третьем – 1986 и 1903 годы.

С начала года, по информации портала "Метеоновости", на Москву выпало порядка 40% годовой нормы, что равно 260,6 миллиметра осадков.

В субботу, 1 мая, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.