Месячник весеннего благоустройства завершен в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице завершили работы в рамках месячника весеннего благоустройства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, несмотря на поздний сход снега, уборка города проходила в соответствии с утвержденным графиком. В частности, за месяц городские службы выполнили более 50 видов работ.

В порядок привели все без исключения городские территории и объекты – от крупных инженерных сооружений, памятников монументального искусства до дворовых территорий, фасадов зданий.

Уборку провели на Краснопресненской набережной и набережной Северного речного вокзала. От накопившейся за зиму пыли отмыли Бородинский мост и Лужнецкий метромост, пешеходные переходы на МКАД, опоры освещения у храма Христа Спасителя и другое.

Улицы несколько раз промыли с шампунем. Очистили асфальт и плитку, парковки, тротуары, остановки, подходы к станциям метро, социальным объектам и магазинам. Промыли более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов, а также различные памятники.

Уборку провели и во дворах. Рабочие обновили детские площадки, покрасили скамейки и урны, промыли стены и цоколи домов. Отмывали и фасады зданий. Их чистили с использованием автовышек, гидрантов и другой спецтехники.

Традиционный месячник благоустройства стартовал в столице 1 апреля. Общегородской субботник в Москве, запланированный на 24 апреля, из-за плохой погоды провели сотрудники городских служб.