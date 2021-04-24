Общегородской субботник из-за непогоды проведут сотрудники городских служб

09:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Общегородской субботник в Москве, запланированный на 24 апреля, из-за плохой погоды проведут сотрудники городских служб, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
В среднем в столице выпало до 15 миллиметров осадков. Более того, интенсивный дождь сопровождался грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду. Ожидается, чт такая погода сохранятся до 18:00.
"Сегодня проведем работы, которые могут быть выполнены в сложившихся погодных условиях. При этом весь объем запланированных в рамках месячника благоустройства работ будет выполнен в установленные сроки", – пообещали в комплексе.
Традиционный месячник благоустройства стартовал в столице 1 апреля. На сегодняшний день завершено уже более 80% запланированных работ. За неполный месяц подготовлены к открытию навигации столичные причалы и набережные, полностью расконсервированы фонтаны, промыты все инженерные сооружения и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры.
Весеннее благоустройство Москвы намечено завершить до 30 апреля.
В прошлом году были отменены субботники, намеченные на 11 и 25 апреля, из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что все необходимые мероприятия по уборке города были выполнены силами сотрудников коммунальных служб.
Впервые жители города совместно вышли на уборку в апреле 1919 года. Это произошло на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги.
"Это наш город": общегородской субботник запланирован на 24 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: