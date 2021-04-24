Общегородской субботник из-за непогоды проведут сотрудники городских служб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Общегородской субботник в Москве, запланированный на 24 апреля, из-за плохой погоды проведут сотрудники городских служб, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В среднем в столице выпало до 15 миллиметров осадков. Более того, интенсивный дождь сопровождался грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду. Ожидается, чт такая погода сохранятся до 18:00.

"Сегодня проведем работы, которые могут быть выполнены в сложившихся погодных условиях. При этом весь объем запланированных в рамках месячника благоустройства работ будет выполнен в установленные сроки", – пообещали в комплексе.

Традиционный месячник благоустройства стартовал в столице 1 апреля. На сегодняшний день завершено уже более 80% запланированных работ. За неполный месяц подготовлены к открытию навигации столичные причалы и набережные, полностью расконсервированы фонтаны, промыты все инженерные сооружения и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры.

Весеннее благоустройство Москвы намечено завершить до 30 апреля.

В прошлом году были отменены субботники, намеченные на 11 и 25 апреля, из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что все необходимые мероприятия по уборке города были выполнены силами сотрудников коммунальных служб.

Впервые жители города совместно вышли на уборку в апреле 1919 года. Это произошло на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги.