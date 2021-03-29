Московские набережные начали готовить к летнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 78 объектов приведут в порядок в рамках подготовки городских набережных к летнему сезону, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по пескоструйной очистке и промывке чугунных перильных ограждений, после чего они будут прогрунтованы и покрашены... Ведется очистка сходов и прогулочных тротуаров, все работы завершим до конца апреля", – заявил Бирюков.

Заммэра рассказал о планах по ремонту, который будет проводиться на набережных летом. В частности, специалисты заменят чугунные ограждения, гранитную облицовку и парапеты. Он отметил, что расшивку швов гранитной облицовки необходимо проводить раз в пять лет.

Поясняя, как производится ремонт швов, Бирюков рассказал, что первым делом выполняется пескоструйная очистка камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами необходимо очистить от старого наполнителя, промыть, после чего заполнить полимерцементным материалом и затереть водонепроницаемым раствором.

"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует", – заключил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что причалы и набережные Москвы начали готовить к навигации. Для обеспечения безопасности пассажиров на причалах будет обновлена разметка ограничительных линий и указателей движения на высадку и посадку.