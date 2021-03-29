Московские набережные начали готовить к летнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве 78 объектов приведут в порядок в рамках подготовки городских набережных к летнему сезону, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по пескоструйной очистке и промывке чугунных перильных ограждений, после чего они будут прогрунтованы и покрашены... Ведется очистка сходов и прогулочных тротуаров, все работы завершим до конца апреля", – заявил Бирюков.
Заммэра рассказал о планах по ремонту, который будет проводиться на набережных летом. В частности, специалисты заменят чугунные ограждения, гранитную облицовку и парапеты. Он отметил, что расшивку швов гранитной облицовки необходимо проводить раз в пять лет.
Поясняя, как производится ремонт швов, Бирюков рассказал, что первым делом выполняется пескоструйная очистка камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами необходимо очистить от старого наполнителя, промыть, после чего заполнить полимерцементным материалом и затереть водонепроницаемым раствором.
"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует", – заключил заместитель мэра.
Ранее сообщалось, что причалы и набережные Москвы начали готовить к навигации. Для обеспечения безопасности пассажиров на причалах будет обновлена разметка ограничительных линий и указателей движения на высадку и посадку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: