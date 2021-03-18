В Мосгордуме рассказали, как решить проблему грязных после зимы улиц

С приходом весеннего тепла на улицах традиционно появляются "подснежники": окурки, бутылки и прочий мусор. Он проступает по мере таяния снежного покрова, маскировавшего всю зиму неприятное зрелище. Столичные городские службы уже начали повсеместную уборку. Разбираемся, почему проблема "подснежников" остается актуальной и куда пожаловаться на всплывшую грязь.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Целая коллекция

К концу марта потепление наконец добралось до Москвы: начал таять снег, а вместе с этим на улицах обнажился прошлогодний мусор. Сейчас городские службы его повсеместно убирают, рассказали Москве 24 в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Тем не менее свежие кадры московских "подснежников" уже облетели соцсети. Мусор под окнами дома горожане сняли на улице Шверника, что на юго-западе Москвы. На снегу валяются бутылки, десятки окурков, пакеты и использованные пачки сигарет.

Аналогичную картину запечатлели и на юге Орехово-Борисова. На снегу разбросаны бутылки и банки из-под горячительных напитков, использованные маски, пластиковые стаканчики. Пост вместе с фотографиями опубликовали в районной группе в соцсети "ВКонтакте".

"Увы, но почти в каждом доме, скорее всего, есть любители выбросить мусор из окна", – говорится в публикации.



Фото: vk.com/Академический|ЮЗАО|Москва/Барышева Марина

"Не в каждом, но вообще повсеместно. А чистоту хотят все… И ведь уберут дворники, хотя на деле это просто свинство", – прокомментировал пост один из пользователей.

Горожане жалуются на неприятное зрелище и в районе станции метро "Пролетарская". В кадр попало целое море окурков, сгруппированных у обочины дороги. Вперемешку с ними оказались пластиковые стаканчики и другой мелкий мусор.

Под публикацией люди зачастую не стесняются в выражении своих чувств. Кроме возмущения от количества окурков, пользователи жалуются и на появившиеся на поверхности экскременты животных.



"Вы видели, какие подснежники после собачек повылазили весной, идешь и смотришь, куда наступить, чтобы не вступить", – пишет один из них.

"Так большинство курильщиков делают. Мало кто свои бычки в урну бросает", – добавляет другой пользователь.

В комментариях многие упоминали опыт борьбы с мусором в Сингапуре. Чистоты и порядка там добились за счет огромных штрафов. Например, за брошенный на землю мусор или окурок легко можно лишиться до тысячи сингапурских долларов. За повторное нарушение – до 2 тысяч, при третьем и каждом последующем – 5 тысяч сингапурских долларов.

В России также предусмотрено наказание за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. За мусор на улице граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей.



Фото: vk.com/Орехово-Борисово/Юлия Борзова

Штрафами не победить?

Член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин в разговоре с Москвой 24 отметил, что историю с "подснежниками" высокими штрафами не искоренить. Чем больше людей будут бережно относиться к городским территориям, тем быстрее это сформируется в общую культуру, считает он.





Игорь Бускин член комиссии Мосгордумы по экологической политике Прежде всего, люди сами должны осознать, что город – это наш большой дом, в котором мы живем. Это один из столпов. Можно использовать какие угодно меры, но пока мы сами не сломаем это внутри себя, ничего не поменяется.

"На встречах с жителями, с детьми в школах мы всегда объясняем, что ситуация с мусором – это наша с вами экология. Кроме того, при сознательном поведении меньше трудозатрат уходит на сбор сорного мелкого мусора. Экономия от этого пойдет на другие благие цели", – отметил депутат.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице 24 апреля состоится общегородской субботник. Игорь Бускин отметил, что участие в подобных мероприятиях можно сравнить с волонтерским движением.

"То есть для горожан это остается по желанию. И это большой плюс. Это показатель активности жителей, которые вовлечены в процесс жизни города. Конечно, если есть возможность помочь, почему бы с хорошим весенним настроением не выйти и не убрать свой город", – сказал он.

Что касаемо опыта Сингапура в борьбе с мусором, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева рассказала Москве 24, что в целом в азиатских странах у людей есть жесткая внутренняя дисциплина, помимо "драконовских" законов. Кроме того, для их исполнения необходимо большое количество полицейских патрулей.

Для борьбы с "подснежниками" необходимо действовать методами воспитания и убеждения людей через личное общение и агитационные плакаты, считает эксперт.

"К примеру, в Финляндии школьников выводят на уборку леса. Это является обязательной частью воспитания детей. Так у них формируется в том числе бережное отношение к природе", – говорит Разворотнева.





Светлана Разворотнева председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Москвичи, по сравнению с соседними регионами, гораздо более продвинуты в отношении экологических норм и соблюдения чистоты. Горожане понимают, что от их поведения зависит благополучие тебя и окружающих.

Если на придомовой территории появился мусор, в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию, советует Разворотнева. Также все жалобы на подобную тему москвичи могут оставлять на портале "Наш город".

В случае если мусор лежит давно и не убирается, можно обратиться в государственную жилищную инспекцию. Это ведомство контролирует деятельность управляющих компаний, резюмировала собеседница Москвы 24.