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Общество

17:06

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В Мосгордуме рассказали, как решить проблему грязных после зимы улиц

Проблема на поверхности. Как бороться со всплывающим из-под снега мусором
экология город общество

С приходом весеннего тепла на улицах традиционно появляются "подснежники": окурки, бутылки и прочий мусор. Он проступает по мере таяния снежного покрова, маскировавшего всю зиму неприятное зрелище. Столичные городские службы уже начали повсеместную уборку. Разбираемся, почему проблема "подснежников" остается актуальной и куда пожаловаться на всплывшую грязь.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Целая коллекция

К концу марта потепление наконец добралось до Москвы: начал таять снег, а вместе с этим на улицах обнажился прошлогодний мусор. Сейчас городские службы его повсеместно убирают, рассказали Москве 24 в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Тем не менее свежие кадры московских "подснежников" уже облетели соцсети. Мусор под окнами дома горожане сняли на улице Шверника, что на юго-западе Москвы. На снегу валяются бутылки, десятки окурков, пакеты и использованные пачки сигарет.

Аналогичную картину запечатлели и на юге Орехово-Борисова. На снегу разбросаны бутылки и банки из-под горячительных напитков, использованные маски, пластиковые стаканчики. Пост вместе с фотографиями опубликовали в районной группе в соцсети "ВКонтакте".

"Увы, но почти в каждом доме, скорее всего, есть любители выбросить мусор из окна", – говорится в публикации.

Фото: vk.com/Академический|ЮЗАО|Москва/Барышева Марина

"Не в каждом, но вообще повсеместно. А чистоту хотят все… И ведь уберут дворники, хотя на деле это просто свинство", – прокомментировал пост один из пользователей.

Горожане жалуются на неприятное зрелище и в районе станции метро "Пролетарская". В кадр попало целое море окурков, сгруппированных у обочины дороги. Вперемешку с ними оказались пластиковые стаканчики и другой мелкий мусор.

Под публикацией люди зачастую не стесняются в выражении своих чувств. Кроме возмущения от количества окурков, пользователи жалуются и на появившиеся на поверхности экскременты животных.

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

"Вы видели, какие подснежники после собачек повылазили весной, идешь и смотришь, куда наступить, чтобы не вступить", – пишет один из них.

"Так большинство курильщиков делают. Мало кто свои бычки в урну бросает", – добавляет другой пользователь.

В комментариях многие упоминали опыт борьбы с мусором в Сингапуре. Чистоты и порядка там добились за счет огромных штрафов. Например, за брошенный на землю мусор или окурок легко можно лишиться до тысячи сингапурских долларов. За повторное нарушение – до 2 тысяч, при третьем и каждом последующем – 5 тысяч сингапурских долларов.

В России также предусмотрено наказание за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. За мусор на улице граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей.

Фото: vk.com/Орехово-Борисово/Юлия Борзова

Штрафами не победить?

Член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин в разговоре с Москвой 24 отметил, что историю с "подснежниками" высокими штрафами не искоренить. Чем больше людей будут бережно относиться к городским территориям, тем быстрее это сформируется в общую культуру, считает он.

Прежде всего, люди сами должны осознать, что город – это наш большой дом, в котором мы живем. Это один из столпов. Можно использовать какие угодно меры, но пока мы сами не сломаем это внутри себя, ничего не поменяется.
Игорь Бускин
член комиссии Мосгордумы по экологической политике

"На встречах с жителями, с детьми в школах мы всегда объясняем, что ситуация с мусором – это наша с вами экология. Кроме того, при сознательном поведении меньше трудозатрат уходит на сбор сорного мелкого мусора. Экономия от этого пойдет на другие благие цели", – отметил депутат.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице 24 апреля состоится общегородской субботник. Игорь Бускин отметил, что участие в подобных мероприятиях можно сравнить с волонтерским движением.

"То есть для горожан это остается по желанию. И это большой плюс. Это показатель активности жителей, которые вовлечены в процесс жизни города. Конечно, если есть возможность помочь, почему бы с хорошим весенним настроением не выйти и не убрать свой город", – сказал он.

Что касаемо опыта Сингапура в борьбе с мусором, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева рассказала Москве 24, что в целом в азиатских странах у людей есть жесткая внутренняя дисциплина, помимо "драконовских" законов. Кроме того, для их исполнения необходимо большое количество полицейских патрулей.

Для борьбы с "подснежниками" необходимо действовать методами воспитания и убеждения людей через личное общение и агитационные плакаты, считает эксперт.

"К примеру, в Финляндии школьников выводят на уборку леса. Это является обязательной частью воспитания детей. Так у них формируется в том числе бережное отношение к природе", – говорит Разворотнева.

Москвичи, по сравнению с соседними регионами, гораздо более продвинуты в отношении экологических норм и соблюдения чистоты. Горожане понимают, что от их поведения зависит благополучие тебя и окружающих.
Светлана Разворотнева
председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам

Если на придомовой территории появился мусор, в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию, советует Разворотнева. Также все жалобы на подобную тему москвичи могут оставлять на портале "Наш город".

В случае если мусор лежит давно и не убирается, можно обратиться в государственную жилищную инспекцию. Это ведомство контролирует деятельность управляющих компаний, резюмировала собеседница Москвы 24.

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