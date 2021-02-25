Фото: depositphotos/rissystory

"МосТрансПроект" стал пилотной площадкой тестирования умных мусорных баков в столице. Об этом заявили представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В проекте в течение двух недель будут участвовать сотрудники института (НИИ "МосТрансПроект". – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что акселератор "Транспортные инновации Москвы" запустил проект совместно с WinBin. Последний занимается производством электронных контейнеров.

Инновационные мусорные баки смогут взвешивать, запоминать вес и габариты выброшенного вторсырья. При этом управлять сбором каждый человек сможет со смартфона.

Ранее стало известно, что в Москве за 2020 год раздельно собрали в 1,5 раза больше мусора по сравнению с 2019 годом. При этом дополнительных контейнеров пока устанавливать не планируют.