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"МосТрансПроект" стал пилотной площадкой тестирования умных мусорных баков в столице. Об этом заявили представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"В проекте в течение двух недель будут участвовать сотрудники института (НИИ "МосТрансПроект". – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что акселератор "Транспортные инновации Москвы" запустил проект совместно с WinBin. Последний занимается производством электронных контейнеров.
Инновационные мусорные баки смогут взвешивать, запоминать вес и габариты выброшенного вторсырья. При этом управлять сбором каждый человек сможет со смартфона.
Ранее стало известно, что в Москве за 2020 год раздельно собрали в 1,5 раза больше мусора по сравнению с 2019 годом. При этом дополнительных контейнеров пока устанавливать не планируют.
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