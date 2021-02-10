Власти Москвы не планируют увеличивать число контейнеров для раздельного сбора мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Увеличивать количество контейнеров для раздельного сбора мусора в столице не планируют. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы не планируем дополнительных контейнеров. Нам очень важно, чтобы система была оптимальна. Не планируем введение новых контейнеров. Сейчас более 60 тысяч контейнеров – это их оптимальное количество", – сказал Бирюков.

Он также отметил, что в ближайшее время не будут вводится штрафы или система поощрения за раздельный сбор мусора. Бирюков напомнил, что введение контейнеров для раздельного сбора мусора было по желанию жителей города.

"Я отрицательно отношусь к системе штрафов и поощрений за раздельный сбор мусора. Раздельный сбор мусора – это добрая воля самих москвичей", – добавил Бирюков.

В начале 2020 года в столице заработала программа раздельного сбора отходов. Во дворах и на территориях социальных учреждений установили контейнеры разных цветов. Синие баки предназначены для вторсырья, а серые – для смешанных отходов. За первую половину прошлого года переработке подверглись 413 тысяч тонн вторсырья.

После вывоза отходы попадают на досортировку, где проходят дополнительную очистку. Из переработанных отходов делают канцелярскую и туалетную бумагу, строительные материалы, стеклянные бутылки и другое.

