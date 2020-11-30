Россияне признали Москву одним из лучших городов по экологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россияне назвали города с наиболее благоприятной экологической ситуацией. Об этом передает ТАСС.
Сообщается, что Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг городов с лучшей ситуацией в вопросе экологии. Такие данные социальных опросов привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Наиболее благоприятна экологическая ситуация в Москве и Санкт-Петербурге", – рассказали в центре.
При этом самой проблемной зоной в плане экологии россияне считают крупные города с численностью населения от 500 до 950 тысяч человек и города-миллионники.
Отмечается, что большинство жителей РФ хорошо или удовлетворительно оценивают экологическую ситуацию в своем регионе. Об этом заявили 68% респондентов.
48% опрошенных назвали одной из главных задач государства заботу об окружающей среде. Среди основных экологических проблем россияне выделили загрязнение водоемов и их берегов мусором (73%), загрязнение воздуха автомобильными выхлопами (66%), а также промышленные и канализационные стоки (64%). Еще 58% проголосовавших отметили проблему несанкционированных свалок и вывоза бытового мусора.
Опросы на соответствующую тематику были проведены 26 июля и 11 октября текущего года. В них приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее жители России назвали главные признаки хорошей экологии. Опрос провели специалисты аналитического центра НАФИ.
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