В Москве готовы размещать сады на крышах домов

В Москве могут появиться сады на крышах многоэтажных домов
В Москве могут появится цветочные сады прямо на крышах жилых строений. Некоторые такие проекты в столице уже реализованы, однако вход доступен далеко не всем. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
С 1 июня в России вступил в силу общий стандарт для озеленения крыш домов. В документе регламентированы все аспекты подобного проекта. Как отметил президент Национального исследовательского московского государственного строительного университета Валерий Теличенко, эти положения помогут строителям и проектировщикам.
Один подобный зеленый уголок располагается на крыше офисного здания. Попасть в него могут только сотрудники, как рассказал ландшафтный архитектор Илья Молчалов.
"Этот сад на крыше существует уже 11 лет, мы его создали в 2009 году. Это один из первых подобного рода проектов в Москве", – уточнил специалист.
По мнению Молчалова, городские крыши действительно можно активно использовать – для отдыха, спорта, прогулок с детьми.
На подобный эксперимент решились в здании Центрального дома архитекторов. Каждый год здесь приводят в порядок сад, украшают его скульптурами и новыми растениями, а после расставляют столики для посетителей.
"Конечно, архитекторы любят все улучшать, чем-то наполнять новым, и здесь вот за этим деревом будет повешена такая пространственная композиция нашего великого дизайнера Славы Колейчука", – поделилась руководитель творческих комиссий Наталья Никитина.
Тренд на экологию и отдых на природе в сочетании с новыми правилами может помочь Москве двигаться в направлении зеленых садов Сингапура, Токио или Нью-Йорка.
Как показал опрос аналитического центра НАФИ, более половины россиян признаком хорошей экологии называет чистый воздух. Среди прочих ключевых аспектов – чистые вода и окружающая среда.
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