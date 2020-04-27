Ландшафтный парк с водоемом появится на юго-востоке Москвы

13:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ландшафтный парк площадью 2,9 гектара с водоемом появится в столичном районе Нижегородском. Строить парк будут по программе реновации, рассказали в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
"В Нижегородском районе на юго-востоке Москвы по программе реновации появится ландшафтный парк с водоемом. На площади 2,9 гектара можно будет активно заниматься спортом", – приводится в сообщении Москомархитектуры заявление главного архитектора города Сергея Кузнецова.
Кузнецов обратил внимание, что на территории этого района не хватало зеленых зон.
"Согласно нормативам, площадь озелененных территорий в проектах должна быть не менее 25%, здесь этот показатель составляет 39%", – подчеркнул главный архитектор столицы.
Отмечается, что, помимо водоема, в парке будут обустроены дополнительные прогулочные и пешеходные зоны, велодорожки. Еще там установят детские и спортивные площадки.
Кузнецов напомнил, что москвичи стали активно заниматься спортом, так как в городе появляется вся необходимая инфраструктура.
Ранее стало известно, что набережную Москвы-реки в Серебряном бору капитально отремонтируют.
В феврале сообщалось, что в 2020 году в Москве благоустроят свыше 220 улиц, парков и водоемов.
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