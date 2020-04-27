Ландшафтный парк с водоемом появится на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ландшафтный парк площадью 2,9 гектара с водоемом появится в столичном районе Нижегородском. Строить парк будут по программе реновации, рассказали в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

"В Нижегородском районе на юго-востоке Москвы по программе реновации появится ландшафтный парк с водоемом. На площади 2,9 гектара можно будет активно заниматься спортом", – приводится в сообщении Москомархитектуры заявление главного архитектора города Сергея Кузнецова.

Кузнецов обратил внимание, что на территории этого района не хватало зеленых зон.

"Согласно нормативам, площадь озелененных территорий в проектах должна быть не менее 25%, здесь этот показатель составляет 39%", – подчеркнул главный архитектор столицы.

Отмечается, что, помимо водоема, в парке будут обустроены дополнительные прогулочные и пешеходные зоны, велодорожки. Еще там установят детские и спортивные площадки.

Кузнецов напомнил, что москвичи стали активно заниматься спортом, так как в городе появляется вся необходимая инфраструктура.

Ранее стало известно, что набережную Москвы-реки в Серебряном бору капитально отремонтируют.

В феврале сообщалось, что в 2020 году в Москве благоустроят свыше 220 улиц, парков и водоемов.