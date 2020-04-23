14:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Набережную Москвы-реки в Серебряном бору капитально отремонтируют. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, набережная в районе Хорошёво-Мнёвники на левом берегу реки была построена в 1964 году. На ней располагаются 25 сходов к воде с гранитными ступенями и облицовочными камнями по торцам, а также два причала и столько же станций для лодок.
Отмечается, что во время ремонтных работ специалисты приведут в порядок всю территорию набережной, восстановят бетонные поверхности, а также установят гранитные блоки и восстановят разрушенные сходы к воде.
Ранее сообщалось, что в текущем году приведут в порядок набережные острова Балчуг. Новый облик обретут Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также прилегающие к ним улицы. Идеи по благоустройству территорий были предложены местными жителями.
Проектом предусмотрена замена дорожного полотна, озеленение территорий, установка энергосберегающих фонарей и малых архитектурных форм. На территориях также появится подсветка парапетов.
В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне.
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