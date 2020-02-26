Территорию у станции метро "Окружная" благоустроят

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Москомэкспертиза согласовала проект благоустройства территории после строительства вестибюля № 2 станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Утвержденный комплекс работ нацелен на создание ухоженной и удобной территории у вестибюля станции метро. В основной период работ будут выполнены переустройство инженерных коммуникаций и сетей, ремонт и реконструкция дорог, а также высадка деревьев, газона и создание цветочных композиций в кашпо", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Валерия Леонова.

Как уточняется, в рамках развития Люблинско-Дмитровской линии реконструируют Локомотивный проезд, отремонтируют улицу Станционную, а также переустроят ряд инженерно-технических сетей. Также специалисты создадут зеленую пешеходную зону.

Кроме того, в рамках работ на Локомотивном проезде планируют реконструировать участок от улицы Станционной до 3-го Нижегородского проезда. С обеих сторон улицы устроят остановки общественного транспорта.

По словам Леонова, для формирования удобного пространства запроектированы тротуары шириной два метра, пониженный бортовой камень у переходов, чтобы было удобно передвигаться маломобильным гражданам. Также в проекте предусмотрен комплекс тактильных указателей, в том числе у препятствий и на посадочных площадках остановок.

Как стало известно ранее, в столице в 2020 году планируют благоустроить 5 315 объектов. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

В планах благоустроить улицы, вылетные магистрали, набережные и природно-исторические парки, объекты и парки в жилых районах, городские водоемы, объекты образования, объекты транспортной инфраструктуры и промышленности, дворовые и внутриквартальные территории.

Ремонт проведут на 973 объектах дорожного хозяйства, работы по понижению газонов проведут на 341 объекте.

В частности, продолжат работу по комплексному благоустройству вылетных магистралей, включая Ленинский проспект (на участке МКАД – улица Кравченко), улицу Профсоюзную, шоссе Энтузиастов, проспект Андропова, улицы Липецкую, Красную Пресню и Звенигородское шоссе, а также расположенные вдоль них территории.

В центре столицы планируют создать качественное общественное пространство между благоустроенными ранее Арбатом и Пречистенкой.

Также в нынешнем году планируют благоустроить две территории вдоль Юрловского проезда и улицы Мусоргского. Там обустроят велопешеходные маршруты, установят пирсы, детские и спортивные площадки, парки, водоемы и знаковые объекты в жилых районах.

На столичных улицах, в парках, во дворах и на природных территориях высадят 750 тысяч деревьев и кустарников.

Кроме того, будут благоустроены территории, прилегающие к 78 транспортным и промышленным объектам, включая 16 станций метро, две станции МЦД, 5 автобусных маршрутов в ТиНАО, 19 предприятий промышленности и науки.

