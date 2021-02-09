Сергунина: 12 тыс москвичей приняли участие в краудсорсинг-проекте "Город идей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На краудсорсинговой платформе правительства столицы завершился 30-й проект "Город идей", который был посвящен развитию самой платформы. В проекте приняли участие более 12 тысяч горожан, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Вместе они прислали больше 600 идей по развитию столичной краудсорсинговой платформы. Ресурс начал работать в 2014 году. За семь лет в городе реализованы 2,5 тысячи поданных через него предложений жителей. Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Всего на платформе "Город идей" зарегистрировались свыше 240 тысяч пользователей. Платформа постоянно модернизируется, появляются новые разделы. Жители столицы во время краудсорсинг-проекта в начале года сами решали, как сделать платформу еще более удобной.
Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко рассказал, что в реализацию была взята 121 идея.
"Больше всего предложений поступило по направлению "Интерфейс и новый функционал". Благодарим всех за участие и желание сделать краудсорсинговую платформу еще лучше", – отметил Пищелко.
Благодаря краудсорсинг-проектам город приобрел новые маршруты общественного транспорта, заработала система раздельного сбора отходов, появились инфоматы в поликлиниках, было разработано приложение "ЕМИАС.ИНФО" и многое другое.
Ранее более 1,3 тысячи идей предложили участники краудсорсинг-проекта "Время природы". По итогам экспертного отбора и выбора горожан 80 идей вошли в городской план реализации. В теме "Экологическое образование и просвещение" участники предложили внедрить презентации, фильмы и научные исследования в QR-коды по представленной в парках флоре и фауне, создать экозоны в столице, где горожане будут фотографироваться.
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