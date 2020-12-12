Более 1,3 тыс идей предложили участники краудсорсинг-проекта "Время природы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На платформе crowd.mos.ru подвели итоги краудсорсинг-проекта, посвященного вопросам окружающей и гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Его участники предложили 1 303 идеи по направлениям "Волонтерство в экологии", "Наше дерево" и "Образовательно-просветительские мероприятия по экологии".
Как рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, в краудсорсинг-проекте "Время природы" приняли участие 13 286 человек. По его словам, самыми активными были горожане, проживающие в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном и Южном округах.
По итогам экспертного отбора и выбора горожан 80 идей вошли в городской план реализации. Помимо этого, участники проекта принимали активное участие в обсуждениях и за четыре дня оставили более 2 тысяч комментариев.
В теме "Экологическое образование и просвещение" участники предложили внедрить презентации, фильмы и научные исследования в QR-коды по представленной в парках флоре и фауне, создать экозоны в городе, где горожане будут фотографироваться, чтобы выкладывать фото и видео с определенными хештегами.
Для направления "Волонтерство в экологии" было предложено вести учет животных и диких растений, встречающихся в парках. Предлагается также находить и отмечать места сорных и вредных растений.
По направлению "Наше дерево" большинство высказалось за идею обеспечить оптимальную высоту деревьев в палисадниках у жилых домов, высаживать ягодные кустарники, орешник и дуб, чтобы создать кормовые базы птиц.
Ранее стало известно, что более 10 тысяч москвичей поучаствовали в краудсорсинг-проекте "На шАГ впереди", который был посвящен порталу "Активный гражданин". Ожидается, что будут реализованы 89 предложений граждан.
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