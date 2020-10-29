Жители столицы предложили 89 идей для проекта "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 10 тысяч жителей города поучаствовали в краудсорсинг-проекте "На шАГ впереди". В результате планируется теперь реализовать 89 идей по развитию "Активного гражданина", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи с 12 по 21 октября могли предложить идеи, необходимые для взаимодействия пользователей "АГ".

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко заявил, что сейчас электронными сервисами правительства столицы пользуются свыше 13 миллионов человек. Он уточняет, что за шесть лет с момента запуска проекта "Активный гражданин" к нему присоединились более 4,6 миллиона участников.

"Участниками краудсорсинг-проекта "На шАГ впереди" стали свыше 10 тысяч человек, они предложили более 800 идей, 89 из которых победили на голосовании и будут реализованы. Больше всего предложений от жителей столицы поступило по направлению "Функциональность проекта", – обращает внимание Пищелко.

По его словам, горожане обсудили новые темы голосований, дальнейшее развитие страниц проекта в социальных сетях, а также форматы проведения мероприятий.

Самой популярной темой стала "Новые виды поощрений", по которой было оставлено 1114 комментариев.

В департаменте информационных технологий пояснили, что в "Активном гражданине" регулярно расширяют функционал.

"Краудсорсинг-проект "На шАГ впереди" поможет сделать проект "Активный гражданин" еще более функциональным и интересным, дать пользователям новые инструменты взаимодействия с городом. Опираясь на мнение горожан, Москва продолжит становиться еще более умной и комфортной для жизни", – сказал руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.

По направлению "Функциональность проекта" в топ предложений вошли создание поисковой строки с возможностью находить информацию по ключевым словам, предоставление пользователям возможности оставлять отзывы о товарах и услугах и другие.

Для реализации по направлению "Игровые механики" отобрали предложения проводить электронные квесты с призовым фондом в виде баллов, присвоением победителям определенного статуса, создание рейтинга пользователей по различным данным.

Портал "Активный гражданин" запустили в 2014 году.

Ранее раздел "Предложить идею" заработал на краудсорсинговой платформе столицы.