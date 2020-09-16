Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Портал "Наш город" перешел на единую систему авторизации. Зарегистрироваться на нем теперь можно только с помощью учетной записи на mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Если у пользователя отсутствует учетная запись, то при авторизации на портале "Наш город" его перенаправит на mos.ru для регистрации и заполнения анкеты.

Если же аккаунт на портале "Наш город" уже есть, при авторизации система автоматически проверит и перенесет имеющиеся сообщения о проблемах города, достижения и очки на новый аккаунт.

Анонимность пользователей "Нашего города" при этом сохранится, и москвичи смогут, как и раньше, отправлять сообщения на портал под псевдонимом.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко отметил, что благодаря единой системе авторизации пользователям не нужно дополнительно регистрироваться на сайтах проектов и запоминать разные логины и пароли.

Он напомнил, что единая учетная запись mos.ru позволяет получить более 370 услуг и сервисов на городском портале госуслуг, сообщить о проблемах в своем доме, дворе или районе при помощи портала "Наш город", принять участие в электронных голосованиях, используя проект "Активный гражданин", а также подать идеи по различным направлениям развития города на краудсорсинговой платформе правительства Москвы.

"Сейчас на портале mos.ru зарегистрировано уже более 13 миллионов пользователей", – добавил Пищелко.

На портале "Наш город" зарегистрированы более полутора миллионов пользователей. В среднем каждый день модераторы оперативно обрабатывают более 2,5 тысячи сообщений москвичей.

Портал "Наш город" появился в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. За все годы было выявлено и решено свыше 3,8 миллиона городских проблем.

На сервисе действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями на разные темы следят соответствующие органы исполнительной власти. На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней.

В теплые сезоны там открываются весенне-летние темы. В это время москвичи могут сообщить о неправильном уходе за деревьями во дворах и в парках, о вытоптанном газоне, о стертой дорожной разметке и других проблемах.