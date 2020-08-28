На портале "Наш город" появились новые темы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Наш город" открыли новые темы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В основном разделе "Государственные учреждения" представлены темы с возможными городскими проблемами. В частности, под темой "Подтопление территории учреждения" москвичи могут сообщить о скапливании большого количества воды в своем районе.

Если на территории учреждения есть упавшие, наклоненные, неработающие лампы, можно сообщить на портал в теме "Неисправность элементов освещения на территории учреждения". О неубранной территории в районе можно сообщить, выбрав тему "Неубранная территория учреждения".

Также москвичи могут сообщить об опасно выступающих предметах, повреждениях и незакрытых люках на дорогах. При написании жалобы необходимо прикрепить фото, а также описать проблему и указать ее местоположение.

"На портале "Наш город" зарегистрированы более полутора миллионов пользователей. В среднем каждый день модераторы оперативно обрабатывают более 2,5 тысячи сообщений москвичей", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Портал "Наш город" появился в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. За все годы было выявлено и решено свыше 3,8 миллиона городских проблем.

На сервисе действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями на разные темы следят соответствующие органы исполнительной власти. На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней.

В теплые сезоны там открываются весенне-летние темы. В это время москвичи могут сообщить о неправильном уходе за деревьями во дворах и в парках, о вытоптанном газоне, о стертой дорожной разметке и других проблемах.