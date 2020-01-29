Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две новые темы запустили на портале "Наш город". Теперь пользователи могут сообщить о повреждении крыши и сбоях в работе интернета на наземке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первая тема "Повреждение кровли (крыши)" доступна в категории "Мой дом". Пожаловаться на Wi-Fi в наземном транспорте можно в разделе "Общественный транспорт".

Для обратной связи есть раздел "Предложить идею или сообщить об ошибке в работе портала". Некоторые темы открыли благодаря инициативам горожан, в том числе "Неисправность (повреждение) дверей в местах общего пользования многоквартирного дома". Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко рассказал, что с момента открытия с ноября прошлого года на портале было решено более 1200 городских проблем.

Портал "Наш город" появился в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. За все годы было выявлено и решено свыше 3,8 миллиона городских проблем.

На сервисе действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями на разные темы следят соответствующие органы исполнительной власти. На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней.

В теплые сезоны там открываются весенне-летние темы. В это время москвичи могут сообщить о неправильном уходе за деревьями во дворах и в парках, о вытоптанном газоне, о стертой дорожной разметке и других проблемах.