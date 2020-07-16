Новые темы и функционал. Как усовершенствовали портал "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале "Наш город" открылись новые темы, а сам функционал сайта усовершенствовался, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Жителям столицы стало еще проще сообщать о проблемах и отправлять предложения, которые касаются отдельного двора или целой улицы.
Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, на портале упростили механику отправки обращений и в целом расширили возможности сайта.
"Теперь пользователи могут сами предлагать, какие темы нужно добавить в основной набор задач "Нашего города". Команда сайта вместе с ответственными городскими службами рассмотрит все идеи", – подчеркнула она.
Для отправки сообщения о проблеме с помощью формы, надо выбрать объект, поставив точку на карте Москвы, где обнаружено нарушение. Также можно воспользоваться поисковой строкой или переключиться на схему метро.
После этого на сайте автоматически отобразится список проблемных тем в рамках выбранного вида объекта. Найти необходимую можно и по ключевым словам с помощью строки поиска. Если же на портале нет необходимой темы, нужно нажать на кнопку "Не нашли нужную тему?" и вписать ее самостоятельно.
Также пользователям предложат сообщить дополнительную информацию по выбранной проблеме. Это может быть анкета, фото или текст.
Пользователи могут сообщить и об отсутствии объекта на портале или о некорректной информации о нем.
Портал "Наш город" появился в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. За все годы было выявлено и решено свыше 3,8 миллиона городских проблем.
На сервисе действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями на разные темы следят соответствующие органы исполнительной власти. На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней.
В теплые сезоны там открываются весенне-летние темы. В это время москвичи могут сообщить о неправильном уходе за деревьями во дворах и в парках, о вытоптанном газоне, о стертой дорожной разметке и других проблемах.
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