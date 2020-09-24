Раздел "Предложить идею" заработал на краудсорсинговой платформе столицы

08:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru появился новый раздел. В нем люди смогут предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в удобное для них время, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Всего в этом разделе представили шесть актуальных направлений для сбора идей граждан. К ним относятся социальная сфера, организация дорожного движения, благоустройство парков, дворов, пешеходных зон, а также общегородских пространств.
"С 2014 года, за время работы краудсорсинговой платформы, было реализовано 26 проектов, шесть из них – в 2020 году. По ним жители столицы предложили более 100 тысяч идей", – сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко. По его словам, предложить идею москвичи могут для улучшения определенного двора, участка дороги, района или округа.
Пользователи смогут поделиться предложениями также и для улучшения дорожного движения. В частности, можно предложить идею для новых маршрутов общественного транспорта или схемы движения.
Главная задача благоустройства общегородских пространств состоит в том, чтобы сделать их полезными для местных жителей.
Все предложения пользователей будут проходить проверку на соответствие правилам нового раздела. Затем идеи, прошедшие модерацию, направят в личные кабинеты органов исполнительной власти. В том случае если идею одобрят, предложение реализуют в заранее определенные сроки. При этом человеку, предлагавшему идею, направят информацию о статусе модерации.
Платформа crowd.mos.ru появилась в 2014 году. За шесть лет 200 тысяч москвичей присоединились к ней и предложили более 100 тысяч идей.
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